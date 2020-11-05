参议院批准通过哈白政府间移徙领域合作协议

哈通社/努尔苏丹/11月5日--哈萨克斯坦参议院（议会上院）批准通过《关于批准<哈萨克斯坦政府与白俄罗斯政府间移徙领域合作协议>法案》。

就法案内容进行介绍的哈萨克斯坦内务部部长耶尔兰·图尔玛汗别托夫表示，哈萨克斯坦政府与白俄罗斯政府间移徙领域合作协议于2019年10月25日在努尔苏丹市签署。通过该协议可加强两国在公民身份和打击非法移民方面的信息交流。

“第一，可共享统计数据。第二，可获得有关公民的个人信息。第三，两国政府将交流经验，相互提供实质性帮助。第四，可确定哈萨克斯坦和白俄罗斯公民的法律地位。第五，可打击移民犯罪并阻断非法移民渠道。 ” 他说。

据其介绍，白俄罗斯议会已于2020年5月18日批准了该协议。

图尔玛汗别托夫介绍说，目前为止，哈萨克斯坦根据移民法批准了23项国际协定，并正在制定9项国际协议。相关文件将有助于建立非法移民信息交流互动机制，解决遣返问题，确定外国公民在哈停留时间，完善旨在防止双重国籍现象的制度建设。这一法案的通过不会引起负面的社会经济和法律后果，也不会造成额外的经费开支。