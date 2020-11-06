政府总理马明出席独联体国家政府首脑理事会会议

哈通社/努尔苏丹/11月6日 —— 据总理官网消息，独联体国家政府首脑理事会视频会议6日举行，政府总理阿斯哈尔·马明出席。

马明在讲话中说：“我们应继续开展减少疫情影响和共同应对经济现实领域的相互行动。”

哈萨克斯坦总理指出，要有效落实新冠疫情防范措施和独联体2030年经济发展规划。他同时还提出了关于扩大哈萨克斯坦正在创建的货物通关体系和形成独联体货物通关体系的建议。

“保障独联体国家之间的农工综合体产品持续流通是保障食品安全和社会经济稳定的重要因素之一。”马明说。

此外，哈萨克斯坦总理还谈及了联合推动旅游项目发展问题。他表示，哈乌两国计划创建“伟大丝绸之路”跨境旅游项目，并向游客提供统一签证和“突厥斯坦-奇姆肯特-塔什干-撒马尔罕-布哈拉-希瓦”旅游路线。

马明还称，独联体国家应继续开展环保领域工作，并联合推动绿色科技的发展。

据悉，阿塞拜疆总理阿萨多夫、白俄罗斯总理戈洛夫琴科、摩尔多瓦总理基库、俄罗斯总理米舒斯京、塔吉克斯坦总理拉苏尔佐达、乌兹别克斯坦总理阿里波夫、亚美尼亚副总理格里戈杨和吉尔吉斯斯坦总理扎帕罗非出席了会议。

会议就2030年独联体国家经济发展战略第一阶段落实问题进行了讨论，并通过了加强放射性物质跨境运输、独联体成员国社会基础设施发展领域信息交流协议、核能、农业、交通运输、汽车制造业和其他领域合作的决议。

独联体国家政府首脑理事会下次会议将于2021年5月份在明斯克举行。

【编译：小穆】