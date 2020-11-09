哈萨克斯坦是否会延迟退休年龄 政府总理做出回答

哈通社/努尔苏丹/11月9日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈儿·马明9日对马吉利斯（议会下院）议员们提出的提高退休年龄相关问题做出了回答。

总理表示，目前，哈萨克斯坦发放三个类型的养老金，分别是联合养老金、基本养老金和积累养老金。其中，联合养老金在1998年1月1日之前，积累养老金系统引入之前的养老金类型，因此，此类养老金的发放金额会逐渐减少。

据其介绍，缴满养老保险的哈萨克斯坦女性可从51.5岁，男性55岁起 从 统一储蓄养老基金领取退休金。

总理表示，考虑到当前的经济状况、国际经验和基于经济和人口因素的长期预测，有必要提高退休年龄。应当指出，相比在职人口，退休人数比值正在增大。如果说2010年的退休人员和在职员工的比例是1:4.8，2015年的比例1：4.3名员工，到2019年，该比例降低至1:3.9名员工。

“此外，国际经验表明，老年人口比例呈稳定增长趋势，这也影响了劳动力市场的整体状况。预计，全世界65岁以上的老年人口比例将增长10％，这会影响养老金系统的稳定性。在这方面，世界上许多国家都在延迟退休年龄。因此，延迟退休年龄符合国际惯例，并取决于世界上的经济和人口状况。 ”他说。

【编译：阿依波塔】