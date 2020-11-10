上合组织国家元首峰会签署一系列重要文件

哈通社/努尔苏丹/11月10日 —— 据总统府新闻局消息，上海合作组织成员国国家元首理事会会议10日以视频连线方式举行，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席。

根据会议结果，上合组织各成员国国家元首签署了以下文件：

1. 上合组织成员国国家元首理事会莫斯科宣言；

2. 《上合组织2025年发展战略》2021-2025年落实行动计划；

3. 上合组织成员国数字时代期间偏远和乡村地区发展概念；

4. 上合组织成员国联合应对疫情威胁行动规划；

5. 关于批准上合组织秘书处与联合国亚洲及太平洋经济社会委员会秘书处签署相互谅解备忘录；

6. 关于批准上合组织秘书处与欧亚经济委员会签署相互谅解备忘录；

7. 关于批准上合组织秘书处与世卫组织签署相互谅解备忘录；

8. 关于批准上合组织文化一体化中心；

9. 关于批准上合组织秘书长2019年工作汇报；

10. 关于批准上合组织反恐机构理事会2019年工作汇报；

11. 上合组织成员国国家元首理事会第二次世界大战胜利75周年联合宣言；

12. 上合组织成员国国家元首理事会反恐怖主义、分裂主义和极端主义，以及在互联网传播联合行动声明；

13. 上合组织成员国国家元首理事会保障国际信息安全领域合作声明；

14. 上合组织成员国国家元首理事会打击贩毒行动声明；

15. 上合组织成员国国家元首理事会新冠疫情联合应对行动声明；

16. 上合组织成员国国家元首理事会数字经济领域合作声明；

【编译：小穆】