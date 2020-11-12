阿拜文集英文版在伦敦出版发行

哈通社/伦敦/11月12日 – 伟大的哈萨克文学家、思想家和哲学家阿拜·库南拜吾勒英文版文集在线发行仪式11月11日在英国首都伦敦举行。

此次阿拜文集英文版的出版发行，是在阿拜175周年和精神文明复兴国家规划框架下，由哈萨克斯坦国家翻译局和英国剑桥大学出版社合作完成的。

该文集的发行仪式原计划在伦敦的大英国立图书馆举行，但由于英国为应对第二波疫情而实施了全国性的禁足令，因此发行仪式改为在线模式举办。

据介绍，本次发行的英文版阿拜文集，收录了阿拜的145首诗词，3篇散文和一系列短篇文章。

文集由多位精通哈萨克文和英文的翻译家共同完成，将是迄今为止最贴合作者哈萨克文原文和具有高度文学性水平的翻译作品。在此之前，曾有经过前苏联政府删减后的俄文版阿拜作品被翻译为英文出版。

哈萨克斯坦文化和体育部部长阿赫托特·拉伊穆库洛娃出席了当天的发行仪式并发表了讲话。她指出，英文是当前国际社会上使用人数和覆盖率最高的文字，阿拜的作品被完整无误的翻译成英文并出版发行，将使亿万读者能够有机会了解到这位伟人深邃的思想和哲学。

英国剑桥出版社相关人士对此次哈英联合出版的合作作出了高度评价，并表示期待更多优秀的哈萨克文学作品的翻译出版。