托卡耶夫总统主持召开外国投资者理事会视频会议

哈通社/努尔苏丹/11月19日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫18日晚主持召开总统直属外国投资者理事会视频会议。

会议就新冠疫情期间恢复哈萨克斯坦经济投资活动，以及提高我国油气领域投资吸引力和发展问题进行了讨论。

托卡耶夫总统指出了疫情全球大流行对所有国家经济主要领域造成重创，并指出了联合应对行动的重要性。

此外，哈萨克斯坦总统就在困难时期向员工和哈萨克斯坦民众提供援助的投资者理事会成员公司表示了感谢。

托卡耶夫表示，没有宏观经济与金融稳定和高质量社会经济与人民生活水平，无法实现加强国家投资吸引力。他强调，国家在疫情期间为商业和民众提供了前所未有的支持措施。这将有助于减少危机的负面影响和防止经济衰退。

总统指出，为确保提高投资吸引力的国家政策透明度，需要进一步的改进和改革。为此，他在会上提出了一系列建议和倡议，并向政府下达了制定新的投资机制和改善投资环境问题工作任务。

此外，哈萨克斯坦总统注重关注了环境问题，并向与会者谈及了哈萨克斯坦正在制定的环境法。他强调，环境法将借鉴经济合作与发展组织成员国先进经验制定。

国家元首还指出了疫情期间积极推进数字经济发展的IT领域机遇。他表示，哈萨克斯坦未来五年计划对IT领域发展吸引5000亿坚戈投资。

最后，托卡耶夫总统还谈及了进一步改善哈萨克斯坦制药业和油气领域投资环境问题。

【编译：小穆】