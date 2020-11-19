政府总理介绍解决进口依赖相关方案

哈通社/努尔苏丹/11月19日--政府总理阿斯哈尔·马明18日介绍了防止食品价格不合理上涨相关措施。

政府总理表示，根据官方数据，自年初以来，食品价格上涨了7％以上。 国家进入紧急状态期间，食品价格出现较明显的上涨趋势。紧急状态期间，边境关闭，商品市场受到了限制。 这些措施对具有重要社会意义商品价格产生了较大的负面影响。

据其介绍，政府将采取一系列措施来防止再出现这种负面趋势。

马明表示，基础设施支持很重要。 “我们认为，采取的一系列措施将产生积极效果。29种具有重要社会意义商品中，12种商品的本地供应率达到了100％，这与粮食安全有关。 11种商品的供应率为80％。 目前，其余6种商品的供应率约为60%，我们正在进行相关工作。 ”

在这方面，他表示，政府制定了一份有关解决进口替代问题的文件，该文件规定在未来三年内完全消除对以上6种商品的进口依赖。

“要彻底解决进口依赖，需要落实价值约7500亿坚戈的 200多个投资项目。因此，我们制定了在未来三年内完全消除对进口的依赖目标。 ” 他说。

【编译：阿依波塔】