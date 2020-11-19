北京冬奥会第七版竞赛日程发布

哈通社/北京/11月19日--据新华社报道，经国际奥委会批准，北京冬奥组委日前发布北京2022年冬奥会第七版竞赛日程。随着筹备工作的深入，北京冬奥会竞赛日程仍可能调整。

北京冬奥会将于2022年2月4日至20日举行，共设7个大项、15个分项、109个小项。相比2018年平昌冬奥会，北京冬奥会新增7个小项，分别是：女子单人雪车、短道速滑混合团体接力、跳台滑雪混合团体、自由式滑雪空中技巧混合团体、自由式滑雪男子大跳台、自由式滑雪女子大跳台和单板滑雪障碍追逐混合团体。

根据第七版竞赛日程，北京冬奥会共有19个比赛日。最早的比赛是开幕式前2天进行的冰壶混合双人循环赛；开幕式前1天将举行冰壶混合双人循环赛、冰球女子预赛和自由式滑雪男子/女子雪上技巧资格赛；开幕式当天将举行花样滑冰团体赛的男单短节目、女单短节目和冰舞韵律舞，冰壶混合双人循环赛和冰球女子预赛；闭幕式当天将举行冰球男子决赛、冰壶女子决赛、四人雪车决赛、越野滑雪女子30公里集体出发决赛以及花样滑冰的表演滑。

短道速滑比赛将有6个比赛日。花样滑冰12个比赛单元中有5个是在晚上进行比赛。由于滑雪大跳台场地在北京赛区，其他单板滑雪和自由式滑雪的项目在张家口赛区，因此大跳台和坡面障碍技巧兼项的运动员需要在北京赛区和张家口赛区之间进行转换。