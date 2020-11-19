托卡耶夫总统出席国防部扩大会议

哈通社/努尔苏丹/11月19日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦共和国总统、武装力量最高统帅哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫19日出席了国防部扩大会议。

在国家元首的主持下举行了国防部扩大会议。

会议开始前，总统向阵亡的军人致敬，并在纪念碑“永远在我们心中”（Мәңгі есімізде）献花。

最高统帅在开幕式上指出，明年将是哈萨克斯坦独立30周年。在此期间，我们的国民军已经完全组建，并成为我们国家独立和完整的支柱。

托卡耶夫总统说：“由于首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的无私奉献，为提高我们国家的防御能力进行了大规模的工作。”

总统强调，作为国家元首和最高统帅，他始终特别关注国防部门。

总统表示，内部动荡和革命会不可避免地导致领土损失。历史已经充分证明了这一点。在这种情况下，武装力量是国家主权和领土完整的主要保证者之一。可以肯定的是，国家将始终支持军队。作为总统兼最高统帅，总统认为国家的国防能力问题是其工作的重中之重。

国家元首指出，近年来，国防部在编制军事计划文件方面进行了认真的工作。为了巩固已取得的成果，必须将重点放在武装力量活动中的若干优先事项上。

总统在讲话中特别强调了维持军事人员的道德和士气的重要性。

托卡耶夫总统说：“我指示国防部与相关机构一道，在2021年11月1日之前在武装力量和其他军事部队中发展思想和教育工作的观念。”

他还谈到了军人的社会和法律保护问题。国家元首表示，从明年起，为执法机构分配的食品拨款将增加，并在未来三年内，向军方的财政支出将平均增加30％。

在国防部扩大会议期间，最高统帅回顾了今年举行的演习，该演习表明哈萨克斯坦军事人员高度准备参加维和活动，国防部与有关国家机构联合制定了路线图，以在2021年8月1日之前扩大武装力量对联合国维和行动的参与。

与此同时，托卡耶夫总统强调了武装力量军医作出的贡献，在总统的指示下，武装力量军医在贝鲁特港口爆炸后对黎巴嫩人民提供了援助。

国家元首还对所有正在光荣地履行其职责、抗击冠状病毒蔓延的军事人员表示感谢。

总统强调，必须为哈萨克斯坦军队配备最先进的数字技术和手段。为了解决这个问题，他决定任命国防部副部长担任数字化职务。此外，最高统帅下令在2021年11月1日之前创建军事信息和通信基础设施的统一运营商。

托卡耶夫总统还根据实际威胁为部队配备了现代武器，列出了许多优先事项。特别是，他提到应优先建立强大的防空体系，发展电子战要素的服务和作战武器，增加军用运输航空机队，以增加部队的机动性。

国家元首总结讲话时强调，军队是国家的支柱，是国家主权的堡垒，每位哈萨克斯坦士兵和军官都应铭记，你们是国家神圣独立的守护者。

在会议期间，哈萨克斯坦国防部部长努尔兰·耶尔梅克巴耶夫也作了讲话，向总统汇报了哈萨克斯坦武装力量的发展成果以及国防部工作的战略方向。

在对国防部的访问结束之际，托卡耶夫总统熟悉了进行电子战的现代高科技设备的样品，该设备已在我国军队中服役。

【编译：阿拉依】



