第九届民间论坛将于今日开幕

哈通社/努尔苏丹/11月23日--据哈萨克斯坦新闻和社会发展部新闻处消息，11月23日至26日将举行第九届民间论坛，在其框架内，非政府组织代表将与12个政府部门代表举行在线会议。

卫生部长阿列克谢·崔，劳动和社会保障部长努尔穆别托夫，数字发展、创新和航空航天工业部长穆辛，贸易和一体化部长苏勒坦诺夫，司法部长别克塔耶夫，农业部长奥玛若夫，生态、地质和自然资源部长穆尔扎哈利耶夫，紧急情况部长伊林，国家公务员事务署署长加依勒汗诺娃，内务部副部长扎帕若夫，财政部第一副部长舒力潘库洛夫，反腐败行动署副署长别克帖诺夫将与公共组织负责人举行会议。

据组织者介绍，民间论坛的主要目的组织中央政府机构负责人与非政府部门代表进行公开对话。

哈萨克斯坦公民联盟主席阿斯勒别克·霍扎赫梅托夫表示，在论坛框架内与非政府组织举行会议有助于提高国家机构活动的透明度，并提高公众对国家实施的计划和倡议的认识。与非政府组织的互动使政府机构能够迅速做出反应并解决民众的紧急问题。

在会议期间，计划讨论以下方面的问题：国家与民间社会在医疗保健、环境保护、以及向从监狱释放并在缓刑部门登记的人员提供社会和法律援助等方面的互动，制定相关建议和打击腐败的联合行动计划，审议制定社会保障法的方法等。

国家和地区非政府组织、大众媒体、专家团体代表、“忠诚平台”项目办公室和特别监测小组将应邀与部长们进行会晤。

会议将在各大社交网络上进行直播：https://www.facebook.com/ngogovkz，https://instagram.com/azamattyqqogam.komitet.

【编译：阿拉依】



