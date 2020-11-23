托卡耶夫总统参访卡拉干达一所新学校

哈通社/卡拉干达/11月23日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫23日抵达卡拉干达州后，到访了该州一所新开设的学校，该学校可容纳1200名学生。

来自附近学校的900名学生已转移到该教育机构，这是消除三班制教育的重要一步。

总统了解了学校的教育程序，检查了小学生的学习课程。

总统还参观了配备现代化设备的教室，STEM实验室，机器人技术教室，学校电视演播室和媒体演播室。为了组织课外活动和小组活动，开设了一个艺术工作室和一个排舞厅。

总统对以阿拜命名这所新学校的提议表示支持。该教育机构将成为研究和推广伟大诗人和思想家文化遗产的据点。在学校的基础上，不仅将举行城市活动，还将举行区域性活动。为此，学校内还设有一个可容纳700个座位的礼堂。

总统还了解了在冠状病毒大流行期间教育过程的组织情况。在新的学年中，卡拉干州共有20.4万名学生在504所学校学习，其中包括2.2万名一年级学生。

学校总人数不超过300人的279所学校以传统模式正常运作。近2.9万名学生在此类学校学习。为一年级和五年级的学生组织了6166个义务班，共有7.7万多名学生在此学习。所有教育机构都加强了卫生制度。

【编译：阿拉依】



