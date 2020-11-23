托卡耶夫总统参访卡拉干达州新建体育设施

哈通社/卡拉干达/11月23日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统23日对卡拉干达州进行工作视察期间参访了该州部分新建体育设施。

消息称，总统当天到访了卡拉干达州新建的网球中心和乒乓球中心。

据了解，卡拉干达网球中心占地总面积达1.5公顷，投资总额达24亿坚戈。网球中心共有11个网球场（7个室内）、会议厅、健身中心、自助餐厅和住宿楼，符合国际标准，可举办ATP/WTA挑战赛和国内重大赛事。此外，哈萨克斯坦网球运动员们和青少年网球学员可在该中心进行训练。

托卡耶夫总统祝贺网球中心的投入使用，并祝愿哈萨克斯坦运动员们在这里取得佳绩。

视察期间，托卡耶夫总统还到访了新建的乒乓球中心。

新建的乒乓球中心耗资19.5亿坚戈，共设有可容纳18个乒乓球桌的比赛场和9个乒乓球桌的训练场，以及医疗室、按摩室、会议厅和VIP观赛台等。

据了解，该乒乓球中心可举办国际和国内大型赛事，并为哈萨克斯坦运动员创造高质量训练环境。

托卡耶夫总统指出，进一步推进国民健身和国家体育事业的发展至关重要。他强调，卡拉干达州新建的这些现代化体育设施将为该州和国家体育领的发展提供巨大贡献。

据悉，卡拉干达州政府计划今年完成85个体育设施项目的建设工程。

【编译：小穆】