政府总理召开新冠疫情防控跨部门联合委员会会议

哈通社/努尔苏丹/11月23日—据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈儿·马明23日主持召开新冠疫情防控跨部门联合委员会视频会议。

消息称，会议就托卡耶夫总统16日召开的抗击新冠疫情专项会议下达的工作任务落实情况进行了讨论。卫生部长阿列克谢·催、副总理耶拉勒•托赫詹诺夫、竞争保护和发展署署长赛力克·朱曼哈林、工业和基础设施发展部副部长阿曼尼亚兹·叶尔詹诺夫、国防部长努尔兰·耶尔梅克巴耶夫、内务部长叶尔兰·图尔古姆巴耶夫、教育和科学部长阿斯哈特•阿伊马汗别托夫、努尔苏丹市长阿勒泰·阔勒格诺夫、库斯塔奈州州长阿基米德·穆哈姆别托、巴甫洛达尔州长阿布勒卡伊尔·萨卡科夫和北哈州州长库马尔•阿克萨卡洛夫等就新冠肺炎疫情防控措施的实施和当前形势做出了工作汇报。

会议指出，全国各地新冠疫情感染指数有所增长，病毒全国传播率为1.07。此外，传染病病床使用率为22%，而重症病床使用率为17%。

会上，政府总理向卫生部和工基发展部下达了保障全面装备全国各地医疗机构，而向国防部和内务部就保障防控措施的落实，以及向各地方政府下达了加强防控措施问题工作任务。

【编译：小穆】