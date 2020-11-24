中国成功发射嫦娥五号月球探测器

哈通社/北京/11月24日--据新华社报道，北京时间11月24日4时30分，搭载着嫦娥五号探测器的长征五号遥五运载火箭在中国文昌卫星发射中心点火发射。火箭飞行约2200秒后，顺利将探测器送入预定轨道，开启中国首次地外天体采样返回之旅。

按计划，嫦娥五号探测器将进入地月转移轨道，约20天后将带回中国首份自主无人采集的月球样品。这也是继1976年苏联Luna24取回月球样品后，人类时隔44年再一次采集月球样品并返回地球。

据中国国家航天局探月与航天工程中心副主任、嫦娥五号任务新闻发言人裴照宇介绍，嫦娥五号探测器由轨道器、返回器、着陆器、上升器四部分组成，在经历地月转移、近月制动、环月飞行后，着陆器和上升器组合体将与轨道器和返回器组合体分离，轨道器携带返回器留轨运行，着陆器承载上升器择机实施月球正面预选区域软着陆，按计划开展月面自动采样等后续工作。

嫦娥五号任务的科学目标主要是开展着陆点区域形貌探测和地质背景勘察，获取与月球样品相关的现场分析数据，建立现场探测数据与实验室分析数据之间的联系；对月球样品进行系统、长期的实验室研究，分析月壤结构、物理特性、物质组成，深化月球成因和演化历史的研究。