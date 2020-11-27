联合国粮农组织发布报告 聚焦全球水资源短缺挑战

哈通社/罗马/11月27日 —— 联合国粮农组织27日发布最新旗舰报告《2020年粮食及农业状况》，聚焦全球水资源短缺挑战。

农业用水占全球水资源消耗的70%

数据显示，全球许多人生活在严重缺水甚至是水资源匮乏的农业地区。更严峻的是，过去二十年间，全球人均淡水资源占有量下降了20%以上。因此，提高用水效率至关重要，尤其是在消耗水资源最多的农业领域。

“这份报告传递了一项关键信息，即要真正落实对可持续发展目标的承诺，必须即刻开展有力行动，解决农业用水不足短缺和匮乏的问题。”联合国粮农组织总干事屈冬玉在报告中写道。

报告指出，更好的水资源管理对于保障全球粮食安全和营养十分关键，同时也将有助于实现可持续发展目标。这需要更有效的治理与更健全的机构，包括通过合理的水资源台账与审计制度保护关于水资源的权属和权利。

粮农组织表示，可采取的行动很多。例如，可在雨养地区，开展集水和储水设施投资；在灌溉地区，恢复可持续灌溉系统并进行现代化改造等。同时，这些行动需要与最佳农业实践结合。例如，选择抗旱作物、改善水资源管理工具等。

报告指出，实现联合国可持续发现目标“仍有机会”，但前提是确保农业生产中能够更高效、更可持续地利用淡水和雨水，因为农业用水占全球水资源消耗的70%。

约有12亿人生活在缺水的农业地区

报告绘制了水资源分布图，并首次以空间视图描绘出目前的状况，再加上历史干旱频率数据，可对粮食生产的用水受限情况进行更全面的评估。

数据显示，约有12亿人生活在严重缺水和水资源短缺的农业地区，他们之中44%身处农村地区，其余人口集中在农村乡镇。从地理位置划分，约40%生活在东亚和东南亚，在南亚所占的比例略高。中亚、北非和西亚的情况也比较严重，大约五分之一的人生活在水资源极为短缺和匮乏的农业地区。与之相较，在欧洲、拉丁美洲和加勒比、北美和大洋洲等地区，这一比例不到4%。

撒哈拉以南非洲地区约有5%的人生活在相似的条件下，这意味着约有五千万人生活在严重干旱每三年就会对耕地和牧场造成灾难性影响的地区。

全世界约有11%的雨养农田(1.28亿公顷)面临旱灾频发的问题，约14%的牧场(6.56亿公顷)也遭遇着相似的挑战。同时，超过60%(1.71亿公顷)的灌溉农田高度缺水。有11个国家面临着这两个双重挑战，而这些国家全部位于北非和亚洲。

预计未来全球多数地区灌溉面积将增加

报告认为，水的内在特性决定了它难以被管理，并建议：“水资源管理的规划应具体到问题本身，并进行动态调整。”

报告提到，灌溉设施可以显著造福农村贫困人口，支持谨慎计划扩大灌溉。在2010年至2050年之间，预计世界大部分地区的灌溉面积将增加，撒哈拉以南非洲地区的灌溉面积将增加一倍以上，使亿万农村人口从中受益。

报告指出，在某些情况下，农民建设的小规模灌溉系统可能比大型项目更有效率。这对于撒哈拉以南非洲地区来说可能是一条颇有希望的路线。因为，那里的地表和地下水资源未得到良好开发，只有3%的农田有灌溉设施。扩大小规模灌溉的建设可以产生回报，使数百万农村人口受益。但实际落实还会有很多阻碍。比如，缺乏安全的水权属，难以获得融资和信贷等。

报告认为，要解决这些问题，就需要开展投资，对旧灌溉系统进行现代化改造、制定有效的政策、落实水资源台账与审计制度、明确水资源权属与权利等。