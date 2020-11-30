新加坡将协助哈萨克斯坦发展电子商务

哈通社/努尔苏丹/11月30日--据哈萨克斯坦贸易和一体化部新闻处消息，哈萨克斯坦贸易和一体化部与新加坡合作企业（Singapore Cooperation Enterprise, SCE）于11月27日签署了一项合作谅解备忘录，以发展哈萨克斯坦的数字贸易和电子商务。

该文件规定通过交流数字贸易和电子商务领域的最佳实践来发展合作。

哈萨克斯坦政府确定的优先任务之一是发展该国的数字商务，与这些领域的世界领导者扩大在这些问题上的合作是其中不可或缺的一部分。

根据该备忘录，SCE将在其职权范围内协助贸易部在五个主要发展领域中开展工作，包括切实执行电子商务领域中的数字计划路线图和数字经济培训。

SCE以新加坡贸易工业部和外交部为基础，与外国合作伙伴共同管理新加坡公共部门的联合项目，并为许多国家的经济发展提供咨询支持。

目前，哈萨克斯坦和新加坡在关键经济问题上有着密切互动的经验。贸易和一体化副部长阿塞勒•詹纳索娃表示：“国际合作和伙伴关系在电子商务发展中的作用一直以来都很重要。我们愿意在这一领域采取新举措，并期待与我们的重要合作伙伴之一进行富有成果的合作。”

【编译：阿拉依】



