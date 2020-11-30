纳扎尔巴耶夫：相信全球迟早会摆脱核武器

哈通社/努尔苏丹/11月30日 —— 哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫30日在国际安全和重新推进全球核问题对话进程国际在线研讨会发表了视频讲话。

据了解，在哈萨克斯坦首任总统日来临之际，首任总统基金和全球经济与政治学院联合组织举办了国际安全和重新推进全球核问题对话进程国际在线研讨会。

会议旨在推动纳扎尔巴耶夫于2019年11月份在第五届阿斯塔纳论坛提出的成立无核世界全球领导人联盟倡议。

首任总统在讲话中表示，当前全球正在面临疫情的挑战。但是，人类历史上也曾遇到过这种威胁，并克服了困难，因此，他相信国际社会将共同通克服这一考验。

纳扎尔巴耶夫强调，虽然人类历史上的首次核爆炸已经过了75年之久，但是我们不应该忘记核武对全球带来的灾难。

此外，他对拥有核武国家之间当前的紧张关系表达了担忧。

“在担任总统职务期间，我的外交政策主要方向是无核化世界。首先，哈萨克斯坦经历过核试验带来的所有苦难。在塞梅核试验场附近的近150万哈萨克斯坦人受到了核试验的影响。1991年8月29日，塞梅核试验场根据我签署的命令正式关闭，成为了人类历史上首次通过法律禁止核试验的决定。随后，多个国家也开始关闭了境内的核试验场。这样，我国成为了禁止核试验的典范，并受到了多个国家的支持。此外，该决定成为了1996年签署的《全面禁止核试验条约》的基础。”纳扎尔巴耶夫说。

首任总统还表示，根据哈萨克斯坦的倡议，联合国于2010年宣布每年的8月29日为“禁止核试验国际日”。

“哈萨克斯坦独立后，放弃了全球第四大核武国家的地位。历史证明我们选择了正确的决定。我们也向世界展现了可以通过和平实现进步与繁荣。目前，哈萨克斯坦参与了所有无核化国际协议。为了表彰对我们倡议的支持者，我设立了‘为了无核化和全球安全’奖项。此外，哈萨克斯坦还开设了核能源和平利用的国际原子能机构的低浓缩铀银行。”纳扎尔巴耶夫说。

最后，纳扎尔巴耶夫就向他的成立无核世界全球领导人联盟倡议德支持者表示了感谢。

“我相信世界将迟早摆脱核武器，而我的《21世纪无核化世界宣言》主要目标将得到落实。”哈萨克斯坦首任总统说。

【编译：小穆】