马明出席上合组织政府首脑理事会第十九次会议

哈通社/努尔苏丹/11月30日 —— 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明30日出席上海合作组织成员国政府首脑第十九次会议。

消息称，会议以视频连线方式举行，主要就加强经贸合作，以及进一步提高上合组织框架下的贸易量和贸易深度问题进行了讨论。

印度副总理温凯亚·奈都、中国国务院总理李克强、俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京、塔吉克斯坦总理科基尔·拉苏尔佐达、乌兹别克斯坦总理阿卜杜拉·阿里波夫、吉尔吉斯斯坦代理总理阿尔乔姆·诺维科夫、巴基斯坦议会对外关系事务秘书安德里·阿巴斯、阿富汗第一副总统阿姆鲁拉·萨利赫、白俄罗斯总理罗曼·戈洛夫琴科、伊朗第一副总统埃斯哈格·贾汉吉里、蒙古国副总理兼国家紧急情况委员会主席索德巴特尔、土库曼斯坦内阁副主席兼外交部长拉西德·梅列多夫，以及上合组织秘书处和执行委员会、实业家委员会和银行联合体代表出席了会议。

哈萨克斯坦总理在讲话中提出了重新审议《上海合作组织粮食安全合作纲要》，并引入农工综合体投资和创新合作发展领域的实际措施。

马明表示，各成员国应根据各自国家竞争特征，以及考虑到确保对外部和内部冲击的可靠性、保障稳定物流基础设施的新方法进一步加强该文件。他同时还指出，上合组织框架下应推动工业和投资领域的合作。

哈萨克斯坦总理强调，落实联合投资项目将有助于加强国家经济的一体化水平，以及生产进程方向的多元化和提高它的稳定性、扩大上合组织成员国共同市场和国外市场的价值获取途径、通过竞争优势提高经济潜力和减少外部冲击的影响。

会议就各成员国之间的经贸和投资领域，以及继续加深在共同应对新冠疫情框架下的相互合作问题进行了深入讨论。此外，会议听取了上合组织实业家委员会和银行联合体2019-2020年工作计划，以及上合组织2019年预算执行报告和2021年预算报告。

根据会议结果，上合组织政府首脑理事会通过了联合公报和上合组织2021-2025年多边经贸合作方案落实行动规划。

据悉，上合组织政府首脑理事会下次会议将于2021年11月在努尔苏丹市举行。

【编译：小穆】