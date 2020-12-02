阿拜歌曲集英文版在伦敦出版发行

哈通社/努尔苏丹/12月2日--哈萨克伟大的诗人阿拜·库南拜吾勒诞辰175周年之际，首个英文版阿拜歌曲集发行仪式2日以线上形式举行。

英文版阿拜歌曲集在国家翻译局的支持下，由哈萨克斯坦驻英国大使馆出版发行。

哈萨克斯坦驻英国大使叶尔兰•伊德里索夫表示，阿拜的诗歌、哲学和文化作品享誉国际。 但是，少有人了解阿拜的音乐遗产，这也是出版该书的初衷，歌曲集包含了所有受欢迎的阿拜歌曲。

据其介绍，歌曲集的特色是二维码，外国读者可通过扫描书中的二维码听取哈萨克音乐家演奏的阿拜歌曲。

发行仪式框架下，大使馆还组织举行了阿拜歌曲在线音乐会。

英国流行歌手、作家Smilee用英语演唱的阿拜歌曲《你的黑色眼眸（Көзімнің қарасы）》，受到了观众的热烈喜爱。来自纽卡斯尔的年轻歌手、诗人和作曲家安娜贝尔·帕丁森演唱了 《无风的夜》。

此外，阿伊曼·穆萨霍佳耶娃、叶尔兰·热斯哈里、叶尔詹·马克西姆等哈萨克斯坦著名艺术家和年轻音乐家也参加了本次音乐会。

将阿拜歌曲翻译成英文的翻译家是苏格兰著名诗人、教授约翰·伯恩赛德。“由于自己对这个项目非常感兴趣，尽管翻译过程并不容易，但我尽了最大的努力。 最主要的要求是不失节奏的前提下准确翻译歌词。同时，还不能忘了押韵程度。 ”

据了解，歌曲集包含3首冬不拉曲子和23首歌，每一首歌曲均包含乐谱和歌词，第一版为1500册。

【编译：阿依波塔】