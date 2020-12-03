哈萨克斯坦全力保障女性参与和平进程

哈通社/努尔苏丹/12月3日 --在2020年12月2日举行的欧洲安全与合作组织国际圆桌会议上，哈萨克斯坦总统直属国家妇女事务和家庭人口政策委员会主席拉扎特·拉玛詹诺娃呼吁，应在和平解决冲突进程实施过程中，更积极的吸纳女性的参与。

与会各方当天就联合国安理会第1325号决议的执行情况进行了讨论。安理会第1325(2000)号是第一份承认武装冲突对妇女和女童造成严重和独特影响并且承认妇女和女童对预防冲突、维持和平、解决冲突和建设和平有积极贡献的决议，强调了她们作为和平与安全的积极推动力量平等、充分地参与和平与安全进程的重要性。

拉玛詹诺娃指出，«妇女、和平与安全»是当前非常特殊和重要的国际性议题。很明显的一点是，随着各种冲突的发生、世界各地紧张的局势、愈加频繁的自然灾害以及COVID-19国际大流行疫病的传播，都使得这一问题更加突出。

她着重指出，落实妇女、和平与安全方面的优先事项是 «以行动促维和»倡议中的一项政治承诺。

«以行动促维和»倡议重申，妇女充分、平等并有意义地参与和平进程和政治解决方案对于有效维持和平至关重要。

拉玛詹诺娃认为，目前全球范围内女性依然较少的参与各类正式的和平进程和谈判活动，因此包括哈萨克斯坦在内的世界各国，应通过有效的措施，保障妇女有效参与和平谈判和协议，并在相关议题的决策方面吸引更多女性的参与，以实现联合国1325号决议的尽快落实。

拉玛詹诺娃还在会上介绍了哈萨克斯坦的至2030年家庭和性别政策概念以及当前正在实施的该政策概念2020~2022年第二阶段事项。

她表示，相关概念明确了在和平和安全相关领域必须保障女性参与的指标比例，涉及政府机构包括了国防部、内政部、紧急情况部等。

拉玛詹诺娃强调，重点不是要让战争变得对女性«安全»，而是建立一个能够防止战争和冲突反复发生的机制。

«哈萨克斯坦将竭尽全力，保障女性参与和平谈判、制定相关决策和参与维和行动的权力。»她说。

联合国于2000年10月31日通过了1325号决议，目前全球已有90多个国家制定了国家行动计划，以落实妇女、和平与安全相关任务。

【编译：木合塔尔·木拉提】