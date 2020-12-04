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    09:57, 04 12月 2020 | GMT +6

    迪玛希将举办首场线上个人演唱会

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    哈通社/努尔苏丹/12月4日 – 哈萨克斯坦青年歌手迪玛希·库达依别尔艮将借助Tixr.com平台，举办首场线上模式的个人演唱会。

    根据Dimashnews提供的信息显示，这场演唱会将是新冠全球大流行爆发以来，迪玛希举办的首场国际性的演出活动。

    主办方承诺，演唱会门票收入的一部分将被捐赠给慈善团体。

    作为线上模式的演唱会，本次演出据悉将采用大量最新的视觉技术，超过140多名专业技术人员组成的团队，将确保令观众能够透过屏幕更深刻的融入艺术家呈现出的现场氛围。

    迪玛希将在演出中演唱多个语言的歌曲。

    DimashAli创作中心负责人、项目制作人哈纳特·阿依特巴耶夫表示，相信这场演出将会令所有人满意。

    而迪玛希自己也表达了对演唱会的期待。他说：«我首先要感谢所有为准备演唱会全力工作的团队成员，以及所有始终支持我的歌迷们。我期待着再度回到舞台之上，与听众见面。我相信一切都会顺利的。»

    位于美国加利福尼亚的TIXR公司，是世界著名的线上活动主办平台提供商，自2013年开始承办了许多重要的线上活动，曾为包括Snoop Dogg、接吻乐团 (Kiss)等知名音乐人举办线上音乐会。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    文化 社会 艺术 娱乐 迪玛希 黄金储备
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