阿拜在越南被称为“东方伏尔泰”

哈通社/河内/12月7日--据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，河内国立教育大学举行了以越南语出版的《阿拜箴言录》介绍会。

哈萨克斯坦驻越南大使叶尔兰•拜詹诺夫在介绍伟大思想家阿拜的著作时指出：“阿拜在19世纪末开始写作，当时的哈萨克人民发现自己正处于历史的十字路口。诗人阿拜敏锐地意识到，变化的世界正在不可挽回地摧毁传统的游牧社会，哈萨克人将必须对既定秩序进行彻底的更新，以免被遗弃在历史的边缘。本书的内容就是阿拜对族人的呼吁。”

越南语版的《阿拜箴言录》是以哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的文章«二十一世纪的阿拜和哈萨克斯坦»作为该书的序言，以便越南的读者将能够了解阿拜的人格及其对现代社会留下的文化遗产的重要性。

行政理事会主席兼大学党委书记洪越雄说：“用越南语出版《阿拜箴言录》对我们的读者来说是一个宝贵的机会，可以使他们更多地了解哈萨克斯坦、其人民、历史、文化和文学。”

胡志明市国家政治学院对外关系系主任黄凡亚强调，哈萨克斯坦和越南的政治关系和经贸关系高度团结，但文化和教育合作的规模尚待提高。他表示，希望这本书能填补这一空白，以让越来越多的越南人对阿拜的文化遗产和宝贵思想感兴趣。

河内师范大学历史系主任陶团清说：“阿拜·库南拜吾勒是哈萨克人民的一面镜子，反映了当时的哈萨克人民为维护民族身份、现代化和改革国家所作的不懈努力。通过研究阿拜的思想，我发现他的许多进步思想仍然是现代的，展现了超越他时代的远见。我认为阿拜可以被称为‘东方伏尔泰’。他有6种身份，他是哲学家、诗人、哈萨克文学的创始人、作曲家、翻译和教育家。”

值得一提的是，以越南语出版的《阿拜箴言录》设计精美，哈萨克斯坦艺术家莱拉·玛哈特创作了插图，使这本书变得生动而丰富多彩。

在活动期间，活动来宾还了解了阿拜的音乐遗产，并向他们展示了阿拜最著名的歌曲歌曲«你的黑色眼眸»、«致姑娘（向你问好！哈拉穆哈斯）»、«无风的月夜»等。

本次活动由哈萨克斯坦驻越南大使馆为纪念阿拜诞辰175周年组织举办，当地大学的教学人员和学生、外国使馆外交官、前苏联国家的地方友谊团体协会负责人、越南著名新闻社记者出席了本次活动。

【编译：阿拉依】



