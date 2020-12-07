迪玛希出席俄罗斯音乐盛会“年度歌曲” 演唱三首歌曲

哈通社/莫斯科/12月7日--据迪玛希官网消息，一年一度的俄罗斯音乐盛会“年度歌曲”在莫斯科VTB体育场举行。这个音乐节日始于上个世纪70年代，此次活动对所有艺术家及其粉丝来说都是一个期待已久的大型节日。

哈萨克斯坦著名歌手迪玛希·库达依别尔艮出席了“年度歌曲”音乐盛会，并演唱了三首歌曲。

这是自冠状病毒大流行以来俄罗斯首次举行的大型音乐会。

迪玛希演唱了三首歌： «Там, где живет любовь»（Where the Love Lives）、«Your Love»和新专辑«Я скучаю по тебе»（我想念你），引起了歌迷的热烈欢迎。

迪玛希表示：“我现在所感受到的是前所未有的兴奋感，是言语无法传达的。我已经有9个月没有上台表演了，所以我非常高兴能再次在观众面前表演，尤其是在这个艰难的时期。谢谢你们支持我。我爱大家，非常想念你们！”

来自不同城市的迪玛希歌迷来到莫斯科参加了“年度歌曲”活动。他们在接受采访时表示，迪玛希的表现令人赞叹。气氛是如此的欢乐和温暖，甚至使人以为没有经历漫长的隔离期。

DimashAli创作中心负责人哈纳特·阿依特巴耶夫表示，迪玛希的更衣室已经成为一片花海，满是粉丝送来的祝福，他感谢Dears（迪玛希粉丝称号）的热烈欢迎。代表我们的创意中心对一直以来迪玛希的所有支持表示衷心的感谢。

【编译：阿拉依】



