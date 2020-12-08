塞浦路斯有意加强同哈国在投资领域的合作

哈通社/努尔苏丹/12月8日 – 塞浦路斯«Invest Cyprus»国有公司组织举办了旨在加深同哈萨克斯坦在投资领域双边合作关系的线上经济论坛«Roadshow 2020 – Kazakhstan»。

来自哈萨克斯坦和塞浦路斯两国的金融和贸易领域代表、银行业从业人士、审计和律师事务所代表参加了这一活动。

«Invest Cyprus»公司总裁米哈里斯·米哈伊尔高度评价了塞浦路斯和哈萨克斯坦之间的合作潜力，并介绍了他随同塞浦路斯外交部代表团在2019年访问努尔苏丹时取得的丰硕成果。

作为此次论坛的重要演讲嘉宾，«Kazakh Invest»公司董事会主席包尔詹·萨特巴耶夫和哈萨克斯坦驻塞浦路斯（兼任）大使萨特巴勒德·布尔沙科夫在会上发言。

萨尔特巴耶夫在讲话中，向与会各方介绍了哈萨克斯坦政府出台的一系列旨在保护投资者利益，以及针对外国投资者的各项优惠措施。





而哈国大使则介绍了两国之间在经贸领域的主要合作方向，并指出塞浦路斯是哈萨克斯坦在南欧地区重要的合作伙伴之一。他呼吁商业届有效的利用两国间的投资合作潜力，特别是阿斯塔纳国际金融中心、经济特区以及哈塞之间将于2021年1月正式生效的避免双重征税协议。

大使还指出，在2020年上半年，塞浦路斯成为了在哈开展投资的10个主要国家之一（投资额达到1.65亿美元以上）。他还对塞浦路斯-哈萨克斯坦商业协会的组建表示了欢迎，称这将有助于两国商业界的合作。

大使还谈到了托卡耶夫总统国情咨文中关于投资政策的相关内容，并向与会人士介绍了即将于明年1月举行的哈国马吉利斯（议会）选举相关情况。大使强调指出，议会选举将进一步加强哈萨克斯坦正在开展中的各项改革和多党政治。

【编译：木合塔尔·木拉提】