托卡耶夫总统出席“志愿者年”闭幕仪式

哈通社/努尔苏丹/12月8日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫8日出席了“志愿者年”闭幕仪式。

托卡耶夫总统在讲话中宣布，2020年“志愿者年”圆满结束。

总统表示，尽管在经历困难的时期，“善行”全民活动成为了哈萨克斯坦民众日常生活的一部分。他指出，全国人民展现了团结、稳定、诚信和相互关怀的典范。

托卡耶夫表示，“志愿者年”成为了宣扬我国青年们崇高品质的特殊一年，并培养更多人的同情心和责任感。

“在这特殊时期，我们向需要帮助的人们提供了协助，与他们一起克服了困难。这样，我们表明俄我们是一个重视道德价值观的社会。全球疫情大流行凸显了慈心和同情心的重要性。危险的疫情不仅对民众健康，还对坚定的团结也造成了威胁。我们团结一心克服了困难。”他说。

托卡耶夫总统高度评价了今年在全国各大展开的各种志愿活动，并向积极参与志愿活动的志愿者们表示了感谢。

据悉，2019年8月，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署总统令，宣布2020年为哈萨克斯坦的“志愿者年”，口号为：“我们在一起！”。

12月5日，托卡耶夫总统在其推特上发文，向新冠大流行期间无私奉献的志愿者们表示诚挚感谢。

【编译：小穆】