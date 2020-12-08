英国开始大规模接种新冠疫苗

哈通社/伦敦/12月8日 —— 据路透社报道，英国周二成为首个大规模接种新冠疫苗的西方国家，而世界各国努力推展疫苗之际，也得努力解决承平时代最为严峻的物流挑战之一。

英国医疗院所开始向民众施打由辉瑞及BioNTech研发的疫苗，医护人员将今天称为“胜利日”(V-Day)，这也让英国成为全球如何派送必须在摄氏零下70度储存的疫苗的范例。

英国成为全球首个开始大规模接种上述疫苗的国家，这款疫苗在创纪录的短时间内研发出来，在大规模试验中获得成功的结果。

该疫苗在获得迅速批准之后，英国90岁的老奶奶Margaret Keenan成为全球首位在试验外接种的人。

英国卫生大臣汉考克(Matt Hancock)形容疫苗开打日为“胜利日”。“如果我们设法让易染人群里的每个人都接种疫苗，那我们就可以往前走，并恢复正常生活，”他表示。

疫苗推出将激起对全球抗疫形势好转的希望，新冠疫情已造成逾150万人死亡，并重创经济。

英国已订购足够多的辉瑞-BioNTech疫苗，将为2,000万人接种。辉瑞-BioNTech表示，在最终试验阶段它的疫苗有效性达95%。英国有逾6.1万人死于新冠病毒，是欧洲疫情最严重的国家。

英国预计第一周将提供约80万剂疫苗，优先接种的人包括看护中心居民及看护人员、80岁以上的老人以及一些医疗服务工作者。