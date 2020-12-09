托卡耶夫总统主持召开最高改革委员会会议

哈通社/努尔苏丹/12月9日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫9日在总统府主持召开了最高改革委员会会议。

最高改革委员会副主席兼总统自由顾问苏马·查克拉巴蒂（Suma Chakrabarti）、政府总理阿斯哈尔·马明、战略规划和改革署署长海拉特·克里姆别托夫、总统办公厅主任叶尔兰·霍沙诺夫和副主任提穆尔·苏莱曼诺夫、阿塔梅肯企业家协会主席提穆尔·库勒巴耶夫出席会议，并发表讲话。

总统在讲话中指出，国家规划新体系应确保计划和改革的一致性和连续性，并强调促进该体系数字化进程的重要性。

总统指示，要注重关注咨询委员会工作的重要性，并下达了制定优先改革清单和落实工作任务。此外，总统要求继续落实“数字哈萨克斯坦”和“农工综合体2025”等大型改革规划的落实。

托卡耶夫认为，要继续推进司法体系改革和执法机构数字化工作，并提高法官和执法人员的职业水平。

哈萨克斯坦总统强调，国家管理体系应忠于人民，并提供真诚的服务。他指出，要从公共服务开始到地方管理体系进行世纪改革工作。

根据会议结果，与会者通过了最高改革委员会2021年工作规划和咨询委员会结构。

【编译：小穆】