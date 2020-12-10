政府总理：哈萨克斯坦经济在疫情背景下稳定发展

哈通社/努尔苏丹/12月10日 —— 哈萨克斯坦政府总理10日主持召开今年前11月社会经济发展总结工作会议。

马明指出，根据采取的有效措施，今年前11个月国家经济所有领域呈现增长趋势。报告期内，制造业增长3.3%，其中食品产品增产3.6%、制药业增长39.5%、金属成品增产19.6%、汽车制造业增长16.4%、轻工业增长15.5%。

数据显示，建筑业增长12.1%，其中已交付使用的住房面积增长9.3%，达1210万平方米。此外，农业领域增长5.3%。而采矿业呈现增长趋势，其中铁矿产量增长0.6%，其他矿物产量增长2.1%。

“根据履行欧佩克+协议背景下，石油产量有所减少。服务业开始逐步恢复稳定。11月份的贸易量较上个月增长17.1%、住宿和饮食增长10.5%、通讯服务增长4.5%。各国家机构领导应保障自己领导的经济行业取得目标指数。国内疫情形势的稳定和维持这样趋势是保障经济发展的基础。”马明说。

根据会议结果，政府总理向各国家机构和地方领导下达了关于调整具有社会意义食品价格，以及疫情应对和落实总统下达的工作任务问题下达了具体工作指示。

“尽管受到新冠疫情和全球经济危机影响，哈萨克斯坦经济展现了稳定发展趋势。预计截至年底，预算收入目标执行率将达100%。各国家机构和地方政府要保障预算资金的有效利用。”马明说。

【编译：小穆】