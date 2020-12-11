战略规划和改革署副署长率团访问阿联酋

哈通社/努尔苏丹/12月11日 ——据哈萨克投资（KAZAKH INVEST）国有公司消息，战略规划和改革署副署长加苏兰·马迪耶夫为首的哈萨克斯坦代表团11日开始对阿拉伯联合酋长国进行工作访问。

消息称，哈萨克斯坦代表团由国家经济部副部长米依尔詹·尤苏波夫和农业部副部长努尔别克·达伊尔别科夫，以及阿斯塔纳国际金融中心和哈萨克投资国有公司代表组成。

访问期间，哈萨克斯坦代表团与阿联酋能源和基础设施部部长苏哈伊尔·本·穆罕默德·马兹鲁韦、阿布扎比酋长国工商会领导层、阿布扎比证交所、阿布扎比自由经济区和阿布扎比大型企业领导，以及阿联酋大型投资基金和金融组织领导举行了会晤。

会谈期间，哈萨克斯坦代表团向阿联酋投资商就我国开展的改革进程，以及优惠投资政策和良好的营商环境进行了介绍。

会谈中，双方就在经济各领域落实总价值达50亿美元的投资项目问题进行了讨论。此外，哈萨克斯坦代表团向阿联酋投资商介绍了总价值达15亿美元的农工综合体领域的投资项目。

据了解，这些投资项目符合阿联酋2051年食品安全战略规划，并推进双方在食品安全领域开展的联合项目。

会谈中，双方就促进联合项目的落实，以及扩大阿联酋投资商对哈萨克斯坦市场的参与前景，以及加强矿产、油气、农工和制药业合作关系发展问题交换了意见。

【编译：小穆】