纳扎尔巴耶夫：欧亚经济联盟应成为吸引世界工贸流动的中心

哈通社/明斯克/12月11日-- 欧亚经济委员会最高理事会11日主持召开视频会议。

哈萨克斯坦首任总统、欧亚经济委员会最高理事会名誉主席努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在讲话中感谢白俄罗斯方面在今年担任欧亚经济联盟轮值主席国期间所做的高质量工作。

纳扎尔巴耶夫指出，欧亚经济联盟国家正在采取进一步措施，通过授予古巴和乌兹别克斯坦欧亚经济联盟观察员国的地位来扩大联盟的地理范围。名誉主席表示：“我们应该加强这项工作，并继续与第三国和一体化协会合作。”

纳扎尔巴耶夫说：“在总结欧亚经济联盟五年内的成果时，我可以充满信心地说，一体化目标在向前推进，并正在实现。欧亚经济联盟成员国之间的相互贸易额增长了35％，达到620亿美元。因此，联盟成员国的GDP总量增长了21％，达到2万亿美元，并且仍有巨大潜力。”

他还指出，欧亚经济联盟应该成为吸引世界工业贸易流动的中心。在这方面，考虑到国家和经济现实的作用，有必要在许多领域加强工作。

首先，需要加快产业潜力整合的步伐，并提供广泛的具体效益。其次，应增加联盟内部和外部贸易流量的数量和稳定性。第三，欧亚经济联盟应该一个积极数字化的平台。

白俄罗斯总统、欧亚经济委员会最高理事会主席亚历山大·卢卡申科表示：“会议议程包括在狭义和广义范围讨论各类问题。建议在封闭模式和狭义范围内讨论4个问题，在开放模式和广义范围内讨论其余的24个问题。第一个问题是2025年欧亚经济一体化的战略方向，第二个问题是关于特殊保护，反倾销和反补贴措施，第三个问题是关于延长与飞机有关的关税优惠，第四个问题是与欧亚经济联盟劳动力有关的议定书草案。”

【编译：阿拉依】



