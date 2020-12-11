托卡耶夫总统出席欧亚经济委员会最高理事会视频会议

哈通社/努尔苏丹/12月11日 ——欧亚经济委员会最高理事会11日召开视频会议，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席会议。

讲话中，托卡耶夫总统首先就在2025年欧亚经济联盟战略规划中的哈萨克斯坦立场表示支持的国家领导人表示了感谢。

哈萨克斯坦总统表示，新冠疫情大流行对全球经济带来了负面影响，欧亚经济联盟成员国之间的贸易量也有所下降。他强调，恢复经济增长和扩大贸易合作任务不可延后。

托卡耶夫指出，欧亚经济联盟成立以来，哈萨克斯坦与欧亚经济联盟成员国之间的相互贸易量增长33%。其中，出口量增长25%。此外，合资企业数量增加至1.3万家。

哈萨克斯坦总统称，欧亚经济联盟吸引了很多国家的注意。他相信，古巴和乌兹别克斯坦以观察员国身份加入将扩大联盟在这一领域的前景。

此外，托卡耶夫总统注重关注了应对新冠疫情和提高商业活动问题。他同时还表示，中国和亚洲经贸的增长将使亚洲成为经济重心。

“亚洲实际上开始成为21世纪的地区，全球GDP的28%聚集在这里。这一数据将继续增加。当前，面向东方趋势开启了新的机遇。因此，欧亚经济联盟成员国应有效利用过境运输潜力。我提议，要注重关注过境点现代化和结束西欧-中国西部汽车道路俄罗斯公路段工程问题。为了保障内部市场生产商的运输问题，要尽快结束交通走廊数字化工作。”托卡耶夫说。

【编译：小穆】