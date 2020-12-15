哈国加入世贸组织已整五周年

哈通社/努尔苏丹/12月15日 -- 哈萨克斯坦加入世界贸易组织已整五年。加入世贸组织以来，近50%的外国投资被吸引到非资源行业。

据麻省理工学院新闻中心报道，2020年12月11日，哈萨克斯坦贸易和一体化部长苏力坦诺夫参加了世贸组织25年历史进程的会议。他在致辞中祝贺克罗地亚、中国、沙特阿拉伯和哈萨克斯坦加入世贸组织周年，并强调哈国加入世贸组织的优势。

经过19年密集的双边和多边谈判，哈国于2015年成为世贸组织正式成员。在此期间，哈该国的贸易立法符合世贸组织协定的规则和条例。

哈萨克斯坦加入全球贸易组织旨在提高国内企业家的竞争力，使国民经济多样化，为制造业和服务业创造有利的投资环境，同时也要考虑到敏感行业的过渡期。自哈萨克斯坦加入世贸组织以来，近50%的外国投资被吸引到非资源部门，特别是服务业（30%）和制造业（18%）。

哈贸易和一体化部长苏力坦诺夫谈到了加入世贸组织对该国对外贸易政策的影响。

苏力坦诺夫表示，世贸组织原则贯彻的是各国平等互利、合作共赢的对外开放政策，对世界经济发展产生推动作用，积极承担国际责任，为各国共同发展作出努力。哈萨克斯坦作为世贸组织正式成员只是迈出了第一步。

加入世贸组织对哈萨克斯坦经济有三个重要好处。首先，我们的业务是在可预测的出口条件下进行的。世贸组织成员国不能突然将关税提高到世贸组织义务所规定的水平之上，制造任何非关税壁垒，施加可能导致我国出口企业经济损失的不合理限制。任何影响贸易的变化都应及时通知其他国家。哈萨克斯坦对外贸易政策的可预测性对于改善本国的投资环境也很重要。

第二，世贸组织的规则是以不歧视原则为基础的。我们在出口市场的贸易条件与其他世贸组织成员国的贸易条件相同，甚至不比向当地企业家提供的条件差。

另一个好处是哈萨克斯坦可以影响其他国家的贸易政策，可以就世贸组织其他成员的法案发表意见，举行磋商，从而提前消除对哈萨克斯坦货物、工程和服务可能产生的负面影响。因此，我们完全有权监督其他世贸组织成员国的保护主义措施，如果它们不符合世贸组织的规则，那么我们可以采取相应措施，包括通过争端解决机制（世贸组织法院）。

这种有利的贸易条件促使哈国2019年的出口比2015年增长了26%，

苏力坦诺夫说，世贸组织是唯一一个此类组织，也是规范和发展可预测和安全的世界贸易的最重要平台。这就是为什么哈萨克斯坦与世贸组织其他成员国一道积极参与多边贸易体制改革的倡议。尽管哈萨克斯坦是世贸组织的一个较新成员，但由于我们积极参与新的倡议和正确的外贸政策，我们获得了世贸组织成员的信任。重要成果包括哈萨克斯坦担任世贸组织贸易与环境委员会主席、世贸组织服务贸易理事会特别会议主席，以及世贸组织成员在明年举行的世贸组织第十二届部长级会议上就哈国担任主席的决定。我认为，在我们的主持下举行这一重要活动，在会上作出对世界贸易至关重要的决定，将成为对哈萨克斯坦充满信心的一个很好的标志。

【编辑：木合塔尔·木拉提】



