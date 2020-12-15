《阿拜之路》立陶宛文版在立陶宛再版发行

哈通社/维尔纽斯/12月15日 – 以立陶宛文再版出版的穆赫塔尔·阿吾艾佐夫经典名著《阿拜之路》以及阿努瓦尔·阿里穆詹诺夫作品《导师的回归》的发行仪式日前在立陶宛首都维尔纽斯举行。

据外交部新闻中心消息，哈萨克斯坦东哈州阿拜综合图书馆、阿尔法拉比大学图书馆、维尔纽斯地区公共图书馆、克莱佩达地区公共图书馆、立陶宛下议院和立陶宛新闻工作者联合会代表、立陶宛主要大学的代表、哈萨克族侨民以及立陶宛媒体代表等参加了此次活动。

新书发布仪式由哈萨克斯坦驻立陶宛大使维克托·铁米尔巴耶夫主持。他在会上指出，这两部经典文学作品，已经被哈萨克斯坦国立学术图书馆列入了中学生必读作品名录。





此次两部作品以立陶宛文发行，将为立陶宛读者了解哈萨克哲学家阿拜和被誉为人类第二位导师的阿尔法拉比创造机会。

与会各界人士在会上均表示，这两部哈萨克文学经典作品被翻译为立陶宛文字出版发行，对立陶宛民众进一步了解哈萨克斯坦的文化、历史和人文风俗将起到重要的作用，并进一步推动两国民间交流，促进两国人民之间的友谊。





维尔纽斯地区公共图书馆负责人还表示，在今年秋季该图书馆举行的借阅活动期间，《阿拜之路》得到了大量借阅，是最受当地读者欢迎的作品之一。

值得一提的是，这是《阿拜之路》立陶宛文版的再版发布，首版在该国于1960年出版。

立陶宛主要的图书馆都将获赠上述两部作品，并在图书馆开设哈萨克文学角并进行展出。

2021年在当地还将举办大型的维尔纽斯书展，其中哈萨克经典作品也将参展。

【编译：木合塔尔·木拉提】