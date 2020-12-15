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    12:45, 15 12月 2020 | GMT +6

    首任总统致以独立日祝贺

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    哈通社/努尔苏丹/12月15日--哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫15日向哈萨克斯坦人民致以了独立日节日祝贺。

    以下为首任总统贺词译文：

    尊敬的同胞们！

    我衷心向大家致以独立日节日祝贺！

    29年前，我们实现了独立，实现祖先们几个世纪以来的梦想。

    在世界地图上标注了哈萨克斯坦，

    哈萨克斯坦历史自此揭开了新的篇章。

    这些年来，国家得到了快速发展，取得了显著成绩。

    我们加强了国家主权，巩固了边界。

    我们转向了具有竞争性的市场经济，为国家发展奠定了基础。

    哈萨克斯坦成为了世界公认的主权国家。

    我们在欧亚大陆的心脏地带建立了新的首都。

    我们在保持国家的稳定、社会的和平与和谐基础上，将多民族结构发展成了国家优势。

    获得独立并向世界展示是一回事，保持独立则是另一项更重要的任务。

    这些年来，我们克服了前苏联解体之后的经济危机和当前的大流行。

    所有面临的种种考验壮大了我们的力量，强化了我们的精神并促使我们追求共同的目标。

    我们已竭尽全力为哈萨克斯坦的不断进步和发展奠定了坚实的基础。

    获得独立之后，哈萨克族数百年的历史文化和习俗得到了复兴。

    我们是曾居住在阿勒泰到阿特劳、阿拉套等广阔土地上的勇士祖先后代。

    我们是乌斯秋尔特和里海、锡尔河和额尔齐斯之间广阔草原的合法继承人。

    这是祖先的遗产，我们绝不能忘记这一点。

    保护祖先继承的神圣土地，保持独立并保障国家美好的未来是我们共同的崇高责任。

    尊敬的哈萨克斯坦人民!

    每一个国家都有其最重要的节日，

    对我们来说，最重要的节日是 — 独立日。

    我们将迎来独立的30周年，

    这对我们来说是一个里程碑和极大的喜悦。

    这意味着主权独立的国家开启了新时代的篇章。

    我们还有很长的路要走！

    我呼吁大家共同努力，实现将哈萨克斯坦加入世界前30个发达国家的目标。

    如此重要的节日之际，祝愿所有家庭和睦安康，

    愿我们的独立永存，愿我们的哈萨克斯坦永存！

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    节日 独立日 黄金储备 首任总统
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