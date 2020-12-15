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    12:52, 15 12月 2020 | GMT +6

    中选委确定下院选前辩论各政党参与人员名单

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    哈通社/努尔苏丹/12月15日 – 哈萨克斯坦中央选举委员会15日举行会议，对预定于2021年1月10日举行的马吉利斯（议会下院）议员选举的选举前辩论会筹备情况进行了讨论。

    会上，中选委委员阿纳斯塔西亚·西格罗楚娃就相关议题进行了阐述。

    她指出，选前公开辩论，是议员选举宣传工作的重要一环。

    根据哈萨克斯坦中选委2018年8月28日颁布的《大选前辩论规则和条件》，所有参选政党均有权申请参加由中选委组织的选举前公开电视辩论，中选委需在决定举行辩论会之日起，5日内确定举行辩论的电视频道，并通过书面形式向各参选政党公布辩论会的日期、地点和时长等相关信息。

    今年12月10日，中选委已经决定将在2020年12月30日组织举办公开电视辩论，辩论会将通过哈巴尔电视台进行直播。

    哈巴尔电视台方面已与中选委就选前辩论会的相关细则达成了一致。

    经会议讨论，中选委批准了下列参与辩论的各党派代表名单：

    1、公正党（ADAL）政治委员会委员艾力达尔·朱玛哈兹耶夫；

    2、光明之路哈萨克斯坦民主党党主席阿扎特·皮尔瓦谢夫；

    3、阿吾勒人民民主党主席阿里•别克泰耶夫；

    4、哈萨克斯坦人民党党主席阿依肯·阔恩罗夫；

    5、祖国之光党第一副主席包尔詹·拜别克。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    议会下院 议会 中央选举委员会 黄金储备
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