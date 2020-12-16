习近平和伊丽莎白二世等多国领导人致电祝贺哈萨克斯坦独立日

哈通社/努尔苏丹/12月16日--据总统府新闻局消息，独立日之际，多个国家元首纷纷致电或致信托卡耶夫总统，祝贺哈萨克斯坦共和国迎来第29个独立日，并向全体哈萨克斯坦人民致以节日问候和祝福。

在哈萨克斯坦独立29周年之际，中国国家主席习近平代表中国政府和全体中国人民以及他本人向哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫发来贺电，祝贺哈萨克斯坦独立29周年。

习近平在贺电中说：“在去年九月托卡耶夫总统对中国进行国事访问期间，我们在相互协议的基础上，决定赋予中哈关系永久的全方位战略伙伴关系地位，这为两国合作开辟了新的前景。我高度重视中哈关系的发展，愿与您一道继续努力，加强相互支持，深化战略配合，在共同实施‘一带一路’联合项目框架内，取得新的丰硕成果，继续造福两国人民。”

最后，习近平祝愿哈萨克斯坦繁荣发展，祝福哈萨克斯坦人民幸福繁荣。

日本德仁天皇在贺信中祝愿哈萨克斯坦人民幸福繁荣。

沙特阿拉伯国王萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特和沙特阿拉伯王国王储穆罕默德·本·萨勒曼·阿勒沙特祝愿哈萨克斯坦进一步发展与繁荣。

英国女王伊丽莎白二世在独立日之际向国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示祝贺。贺信中写道：“阁下，在国庆节日之际，请接受我最热烈的祝贺，并向哈萨克斯坦人民致以最良好的祝愿。”

西班牙国王费利佩、比利时国王菲利普、摩洛哥国王穆罕默德六世、卡塔尔埃米尔·塔米姆·本·哈马德·阿勒塔尼、阿曼苏丹·本·塔里克苏丹、柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼也向托卡耶夫总统发来祝贺。

乌兹别克斯坦总统沙夫卡·米尔齐约耶夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫、土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安、伊朗总统哈桑·鲁哈尼、蒙古总统哈勒特马·巴特图勒嘎、印度总统拉姆·纳特·科温德发来贺电祝贺哈萨克斯坦独立29周年。

韩国总统文在寅在贺电中表示：“由于在各个领域的合作，两国之间的友好关系正在蓬勃发展。我去年对哈萨克斯坦的访问为双边关系的发展提供了新的动力。我希望在COVID-19局势稳定之后，您对大韩民国的访问将有助于发展并进一步加深我们两国之间的战略伙伴关系。”

乌克兰总统、格鲁吉亚总统、匈牙利总统、意大利总统、瑞士总统、波兰总统、芬兰总统、塞尔维亚总统、以色列总统、立陶宛总统、克罗地亚总统、保加利亚总统、摩尔多瓦总统、马耳他总统、圣马力诺执政官、古巴总统、埃及总统、巴勒斯坦总统、南非总统、突尼斯总统、塞拉利昂总统、欧亚经济委员会主席、上海合作组织秘书长、集体安全条约组织秘书长、伊斯兰合作组织秘书长、经济合作组织秘书长、联合国中亚秘书长特别代表、欧亚开发银行董事会主席、埃克森美孚全球项目公司总裁、埃尼集团首席执行官、俄罗斯联邦核研究联合研究所所长、爱沙尼亚驻哈萨克斯坦大使、奔萨州州长、拜科努尔市行政主管向哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫发来贺电，祝贺哈萨克斯坦独立29周年。

【编译：阿拉依】



