法国、白俄罗斯和亚美尼亚等多国领导人致以独立日祝贺

哈通社/努尔苏丹/12月18日--据总统府新闻局17日发布的消息，哈萨克斯坦独立日之际，多个国家和国际组织领导人持续向总统托卡耶夫致以独立日祝贺。

法国总统马克龙就哈萨克斯坦迎来的独立日表示祝贺，并祝愿哈萨克斯坦继续繁荣昌盛。

法国总统在贺文中写道：“今年两国之间的关系变得更加密切，对此我感到非常欣慰。《哈萨克斯坦与欧盟扩大伙伴关系与合作新协定》自今年3月1日起正式生效。 ”

他指出，哈萨克斯坦今年还签署了关于废除死刑的国际文件。两国在经济合作路线图框架下的新项目因大流行而推迟，但相关准备工作仍在推进。

发来贺信的阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫也对独立日的到来表示了祝贺。

“我们对哈萨克斯坦不断加强的国家和国际地位，以及为改善人民生活水平做出的努力和社会经济及文化领域的发展感到欣慰。 相信在我们的共同努力下，阿塞拜疆与哈萨克斯坦之间的友谊、合作和战略伙伴关系将根据共同的道德价值观和传统的意愿发展。 ” 他说。

白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科在贺信中指出，独立以来，哈萨克斯坦在社会经济和人道主义领域取得了国际社会的认可，取得了长足发展。

卢卡申科表示，白俄罗斯高度重视与哈萨克斯坦之间逐年加强、发展和丰富的多方面合作关系。“相信两国间的信任、支持和开放关系将使我们能够共同应对当今的挑战，并扩大有效的多方面合作，以造福于两国人民。 ”

亚美尼亚总统阿尔缅•萨尔基相祝愿哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓马尔特·托卡耶夫工作顺利的同时，祝愿哈萨克斯坦人民和平与繁荣。

“相信亚美尼亚和哈萨克斯坦基于相互信任、相互支持的合作关系将得到进一步发展。 ” 他说。

此外，还有亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬、独联体执行委员会主席兼执行秘书谢尔盖•列别杰夫、俄罗斯对外情报局局长谢尔盖·纳里什金等发来独立日祝贺。

【编译：阿依波塔】