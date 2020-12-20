政府总理视察国产疫苗研发机构

哈通社/江布尔州/12月20日 – 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明12月19日对位于江布尔州的哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会生物安全研究所进行了视察。

目前，由哈国自主研发的防新冠疫苗QazCovid已经完成了临床I期和II期试验。试验结果显示，该疫苗安全性和免疫原性好，有效性高达96%。

哈卫生部已经批准开展疫苗的临床III期试验，将对总计3000多名志愿者进行接种。其中一部分人员已于近日在阿拉木图市和塔拉兹市相关机构完成了接种工作。

疫苗临床III期试验所有的3000名参与者的疫苗接种工作，预计将在2020年12月底正式结束。相关部门将为III期试验配置总计1万份疫苗。

根据计划，在完成疫苗临床III期试验后，将在2021年3月开始，启动国产疫苗的全面接种工作，首批将为高风险人群（医护人员、执法人员、教师和慢性病患者）进行接种。

正在建设之中的江布尔州生物制药厂将于3月投产。全面投产后，该制药厂每年可完成6000万剂疫苗的生产。

总理在视察中强调指出，必须进一步发展哈教科部生物安全研究所的材料和技术基础，以确保国内包括抗新冠疫苗在内的各类免疫生物药物的生产。

总理还视察了研究所员工公寓的建设项目。

根据此前报道，哈萨克斯坦计划向65岁以上的人群、患有心血管疾病、糖尿病和慢性肺病的高危人群以及卫生领域工作者接种新冠疫苗。 预计接种疫苗的人数将达到234.7万人。

哈卫生部多次强调，接种疫苗是预防冠状病毒的最佳方法。（相关阅读 哈萨克斯坦专家：新冠疫苗研发工作日以继夜进行当中）

【编译：木合塔尔·木拉提】