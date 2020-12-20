英国政府提升伦敦等地新冠疫情防控级别

哈通社/伦敦/12月20日--据新华社报道，英国政府19日宣布，首都伦敦等部分地区的新冠疫情防控级别将提升至新增加的第四级，以遏制病毒传播速度。

按照英国政府此前公布的指引，在新冠疫情三级警戒系统中，一到三级分别对应“中”

“高”和“非常高”三种疫情警戒程度及相应的防控措施。由于疫情不容乐观，英国政府决定增设第四级。

英国首相约翰逊当天在疫情新闻发布会上说，从20日起，伦敦、英格兰东南部和东部将从目前的三级防控级别升至四级，为期两周，对应的措施类似英格兰地区今年11月开始实施的大范围“禁足”措施。

在四级防控级别下，除购买生活用品等少数情况外，民众应尽可能待在家中；“非必需品”零售店铺、娱乐设施、健身中心等停止营业；民众应尽可能居家办公；民众不能随意进出实施四级防控的地区等。

此外，进入四级防控的地区，圣诞节期间民众除特殊原因外不允许与家庭以外人员聚会。而英格兰其他地区，圣诞节期间允许最多3户家庭的成员聚会。

约翰逊说，采取更严格的措施旨在阻止新冠病毒过快传播。他说，病毒传播速度加快的一个重要原因是出现了变异病毒，但目前没有证据显示这种变异病毒会引起更严重的病症或更高的死亡率。

由于英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰的疫情防控措施并未完全同步，这些措施目前只适用于英格兰。苏格兰、威尔士和北爱尔兰根据当地政府的指引开展疫情防控，目前均已出台类似措施，逐步提升防控力度。