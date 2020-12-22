日内瓦万国宫为哈萨克伟人阿拜竖立半身像

哈通社/努尔苏丹/12月22日 – 联合国驻日内瓦办事处举行了一场隆重的揭幕仪式，为安置在日内瓦万国宫的阿拜半身像揭幕。

哈萨克斯坦外交部消息称，该活动旨在纪念哈萨克伟大的诗人阿拜诞辰175周年暨联合国75周年。

联合国办事处相关负责人及多位联合国成员国代表出席了活动。

揭幕仪式上，为参会者们播映了有关哈国总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫在联合国大会75届会议上就阿拜诞辰175周年所发表的讲话节选以及阿拜生平历史的纪录片。

联合国日内瓦办事处总干事塔蒂亚娜•瓦罗瓦娅在仪式上发表讲话指出，联合国成立75周年之际，在日内瓦的万国宫这座历史悠久的设施中阿拜半身像举行的揭幕仪式具有非常重要的象征意义。她强调指出，阿拜是哈萨克历史上伟大的诗人、文学家和哲学家，其留下的文化遗产对整个欧亚大陆的文化交流产生了巨大的影响。

她还对哈萨克斯坦的独立日表示祝贺，并高度评价了哈萨克斯坦独立以来在政治、经济和文化等各领域取得的成就。

哈萨克斯坦驻联合国日内瓦办事处代表贾娜尔•阿伊特詹诺娃在仪式上发表讲话时指出，今年世界各地都在纪念阿拜诞辰175周年。

阿伊特詹诺娃表示，在日内瓦万国宫揭幕的阿拜半身像坐落在裁军谈判会议室对面，本身就有着重要的象征意义。

她强调称，阿拜将自己的一生献给了教育和启蒙运动，并始终致力于宣扬宽容、和平、友爱的价值观，并曾留下«要爱全人类»的至理名言，这一观念在联合国70周年之际更显珍贵与重要。

【编译：木合塔尔·木拉提】