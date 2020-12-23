联合国大会通过关于塞梅地区复兴的决议

哈通社/纽约/12月23日--据哈萨克斯坦外交部官网消息，联合国大会一致通过了为哈萨克斯坦塞梅地区人的康复、生态复原和经济发展开展国际合作与协调的协议。

该文件呼吁国际社会向哈萨克斯坦提供援助，以制定和执行治疗受影响人口的特别方案，努力确保塞梅地区的经济增长和可持续发展。该文件确认了哈萨克斯坦政府在分配资源以帮助满足塞梅地区需求方面的重要作用。

有118个联合国会员国表示声援哈萨克斯坦人民，支持人数创纪录。哈萨克斯坦外交部对共同提出该决议的联合国会员国表示感谢。

联合国第十次通过了这项决议。它于1998年在联合国大会第52届会议上首次获得批准。通过的关于塞梅地区的决议是国际社会承认哈萨克斯坦严重关切核试验对人民，特别是儿童和其他弱势群体的生命和健康造成的长期后果。

根据哈萨克斯坦首任总统签署的法令，哈萨克斯坦于1991年关闭了塞梅核试验场，这是世界上最大的核试验场，1949年至1989年期间在此发生了458次大气和地下爆炸。受这些核试验影响的地区超过30万平方公里，其后果是悲惨的。核试验对当地的土壤、水源造成了严重的污染，并摧毁了核试验场周边居民的健康。核试验令试验场周边近150万哈萨克斯坦人民的生活，陷入了灾难当中。核辐射污染的影响一直延续至今。

哈萨克斯坦在包括联合国和捐助国在内的国际社会的协助下，与核悲剧的负面后果作了将近三十年的斗争。

决议的共同提案国名单：澳大利亚，奥地利，阿塞拜疆，阿尔及利亚，阿根廷，亚美尼亚，阿富汗，孟加拉国，巴林，白俄罗斯，伯利兹，贝宁，保加利亚，玻利维亚，布基纳法索，不丹，英国，匈牙利，委内瑞拉，东帝汶，越南，海地，加纳，危地马拉，几内亚，几内亚比绍，德国，洪都拉斯，希腊，乔治亚州，多米尼加共和国，津巴布韦，以色列，印度，印度尼西亚，约旦，伊拉克，伊朗，西班牙，意大利，柬埔寨，喀麦隆，加拿大，卡塔尔，肯尼亚，基里巴斯，哥伦比亚，科特迪瓦，哥斯达黎加，科威特，吉尔吉斯共和国，古巴，老挝，拉脱维亚，莱索托，黎巴嫩，利比亚，毛里塔尼亚，马拉维，马来西亚，马尔代夫，摩洛哥，马绍尔群岛，密克罗尼西亚，摩尔多瓦，摩纳哥，蒙古，缅甸，瑙鲁，尼泊尔，尼日利亚，尼加拉瓜，大韩民国，尼日尔共和国，卢旺达，罗马尼亚，阿联酋，阿曼，巴基斯坦，帕劳，巴拉圭，秘鲁，波兰，萨尔瓦多，圣多美和普林西比，沙特阿拉伯，塞内加尔，圣-文森特和格林纳丁斯，新加坡，叙利亚，所罗门群岛，苏丹，苏里南，美国，塔吉克斯坦，泰国，多哥，汤加，图瓦卢，突尼斯，土耳其，土库曼斯坦，乌兹别克斯坦，乌干达，斐济，菲律宾，法国，中非共和国，乍得，瑞典，厄瓜多尔，赤道几内亚，厄立特里亚，埃塞俄比亚，南非，牙买加，日本。

【编译：阿拉依】