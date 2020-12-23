马吉利斯批准关于废除死刑的法案

哈通社/努尔苏丹/12月23日 – 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）23日举行全体会议，审议并批准了《关于批准旨在废除死刑的<公民权利和政治权利国际公约>第二任择议定书的法案》。

据哈萨克斯坦外交部消息，当地时间9月23日，在位于纽约的联合国总部，哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特·奥马洛夫代表哈国政府签署了旨在废除死刑的《公民权利和政治权利国际公约》第二任择议定书。

哈外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德强调指出，根据哈萨克斯坦法律，该文件必须经哈议会批准方可在哈国内生效。

部长表示，所有签署该文件的国家，将承诺不再使用死刑，也有义务采取一切必要措施在其管辖范围内废除死刑。

外交部长同时强调，根据《公民权利和政治权利国际公约》第二任择议定书，哈萨克斯坦将保留对于战争期间犯下严重军事罪行的人在判刑之后使用死刑的权力。

特列吾别尔德表示，废除死刑不仅是法律议题，同时也因其具有道德伦理意义而有着重大的社会敏感性。«我们相信，相关文件的批准将进一步提高我国在国际上的声望。»他说。

2003年12月，时任哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫签署总统令，宣布对哈萨克斯坦共和国刑法中的死刑条款实施冻结。2020年9月，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在联合国成立75周年大会发表讲话时，宣布哈国将签署旨在废除死刑的《公民权利和政治权利国际公约》第二任择议定书。

旨在废除死刑的《公民权利和政治权利国际公约》第二任择议定书于1989年12月15日根据联合国大会第 44/128 号决议通过并宣布。

【编译：木合塔尔·木拉提】