政府总理：扩大马金斯克家禽场的产能将加强哈萨克斯坦的粮食安全

哈通社/马金斯克/12月23日--据哈萨克斯坦政府总理新闻处消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明在对阿克莫拉州布兰迪区马金斯克市进行工作视察期间，出席了马金斯克家禽养殖场有限责任公司第二阶段的开幕仪式。

扩建后，该家禽养殖场成为中亚地区最大的鸡肉生产企业。每小时高达9000只肉鸡的加工能力使家禽肉的产量从每年2.5万吨增加到每年6万吨，满足了哈萨克斯坦国内市场需求的22％，并将进口份额从42％减少到33％。随着第二阶段的调试，该企业的稳定工作岗位数量从800人增加到1370人。

马金斯克家禽养殖场是哈萨克斯坦在家禽肉生产和加工领域的最大投资项目。该企业第一和第二阶段的总投资额超过485亿坚戈。

2023年第三阶段建设计划的实施将使该企业的产能提高到每年加工10万吨禽肉，这将刺激作物生产的发展，创造相关行业的就业机会。扩建项目将吸引超过400亿坚戈的投资。

马金斯克家禽养殖场是«Aitas»控股的一部分。根据控股公司的战略，到2030年，计划将肉类产品的年产量增加到35万吨，投资额约为3500亿坚戈。

政府总理说：“到2024年，我们必须向国内市场充分提供国内生产的主要食品，包括家禽肉类。马金斯克家禽养殖场的生产能力进一步扩大将加强哈萨克斯坦的粮食安全。”

总理启动了马金斯克家禽养殖场混合饲料生产工厂的工作，项目造价为47亿坚戈，设计能力为每年15万吨。

在未来几年，全国还将有12家新的家禽养殖场投入运营，预计总年产量为17.5万吨，这将彻底解决家禽肉进口替代问题。

根据2020年前11个月的结果，阿克莫拉州的工业总产值为9286亿坚戈，比去年同期增长6.6％，农业总产值为6538亿坚戈（+12.7％）。

【编译：阿拉依】



