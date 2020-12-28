乌拉尔散热器加工厂投产 可替代中国进口产品

哈通社/努尔苏丹/12月28日 -- 2020年12月25日，在乌拉尔变压器厂（UTZ）的基础上，一家生产板式散热器的加工厂正式投产，该厂70%的产品将出口。

散热器厂项目经理图拉尔·阿山介绍，这家工厂将生产面板散热器，用作电力变压器的冷却设备。计划从俄罗斯采购冷轧钢材，从土耳其采购油漆和清漆材料。工厂的生产能力是每年3000吨。

散热器厂的投资为30亿坚戈，其中设备成本为8.4亿坚戈。该工厂从哈萨克斯坦工业和出口中心«QazIndustry»获得了部分资金——3.55亿坚戈。 投资方计划将70%的产品出口到独联体国家，已与采购方有初步协议。此外，工厂正在与一家俄罗斯公司协商，进入合作阶段将帮助企业产品进入欧洲市场。

剩下的30%的制成品将用于供应哈萨克斯坦电力变压器厂的需求，这将使该厂的成本降低10-20%，并有助于替代进口产品，该工厂目前正在从中国购买面板散热器。

图拉尔·阿山表示，散热器加工厂的产品是环保的，因为面板散热器由金属制成。项目为该地区的居民创造了110个新的就业机会。目前，UTW工厂有249名员工，平均工资为15.5万坚戈。

散热器工厂原定于12月16日投产，但由于前一天UTW焊接车间发生火灾而推迟。目前，车间区域内的所有维修工作已接近尾声。工厂正在进行消防安全整改。

生产电气设备的乌拉尔变压器厂是«Alageum Electric»控股公司的子公司。根据国家税务委员会的数据，2019年，该厂向财政部交纳了4150万坚戈，2018年为1.436亿坚戈，2017年为3.785亿坚戈。

此外，乌拉尔开始建造一座投资120万美元的储气站。该地区还为受疫情影响的企业家提供了低息补贴贷款，贷款组合总额达490亿坚戈。

【编辑：木合塔尔·木拉提】