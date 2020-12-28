联合国纪念首个防范流行病国际日

哈通社/努尔苏丹/12月28日 —— 联合国27日纪念了首个防范流行病国际日，并强调有必要从2019冠状病毒病大流行中吸取教训，同时敦促加大对流行病准备的投入，以应对未来出现突发卫生事件。

秘书长古特雷斯在为这一国际日发表的致辞中指出，“今年许多人曾担心的场景悲剧性地变为了现实，防范流行病国际日首次纪念活动的举行正值这样一个年份结束之时。在我们努力控制并从目前的大流行病中恢复过来的同时，我们必须考虑下一次流行病。”

他还强调了强有力的卫生系统和社会保护、支持一线群体以及各国之间开展技术合作的必要性。

古特雷斯说：“在这项工作中，科学必须是我们的指导。在国家内部和国家之间，团结与协调至关重要。除非我们所有人都安全，否则没有人会安全。”

他还向医疗专业人员、一线人员和必要工作人员在面对全球新冠大流行时展现的“杰出承诺”表示敬意。

古特雷斯敦促说：“当我们从新冠大流行中恢复过来时，让我们下定决心，增强我们的预防能力，以便在世界面临下一次疫情时做好准备。”

不能自满

联合国大会主席博兹克尔强调说，新冠大流行的“灾难经历”清晰地凸显了应对流行病的好处。

他说：“如果我们做好了自己的准备，那么我们可以挽救生命并阻止流行病发展成大流行病。2019冠状病毒病是给我们的最后警告。我们不能自满，我们必须从错误中吸取教训。”

博兹克尔敦促每个人都与他一道，相信科学、支持预警机制并团结一致。

他说：“我们将开展我们从未有过的准备——以便流行病和大流行病不再造成我们今年在全球看到的这种苦难。”

整体健康方法

世界卫生组织总干事谭德塞在致辞中强调了«整体健康方法»的重要性，这种方法将人类健康、动物健康和植物健康以及环境因素融为一体。

鉴于75％的新出现的人类传染病是由在动物和人之间传播的细菌引起的人畜共患病，采取“整体健康方法”尤为重要。

谭德塞说：“任何改善人类健康的努力如果不解决人与动物之间的关键接触面都将注定是失败的。”

他敦促各国投资于防范能力，以预防、发现和减轻紧急情况，并重申强大的初级卫生系统作为全民健康覆盖的基础以及各地卫生系统的“眼睛和耳朵”的重要性。

谭德塞还指出：“做好充分的准备不仅是卫生部门的工作，它还需要采取全政府、全社会的方法。”

国际日

联合国大会在本月初宣布将每年的12月27日定为防范流行病国际日，以宣传预防、准备并建立伙伴关系应对流行病的重要性。

联大指出了联合国系统，特别是世界卫生组织在协调对流行病的应对，以及支持预防、减轻和应对传染病影响方面的作用。

12月27日是十九世纪法国化学家和微生物学家路易斯·巴斯德（Louis Pasteur）的生日。他在疫苗免疫方面做出了开创性的工作。