哈萨克斯坦和土耳其两国总统举行电话会晤

哈通社/努尔苏丹/1月1日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在2021年的第一天互通电话，相互致以新年的问候。

哈萨克斯坦总统在通话中强调指出，即便在新冠全球大流行的背景下，哈土两国之间的各领域合作依然实现了富有成效的发展。2020年两国双边贸易额达到了26亿美元。

托卡耶夫总统呼吁双方继续加强在经贸和投资领域的投入，这一建议得到了土耳其总统埃尔多安的支持。

埃尔多安指出，通过继续强化合作，两国有望将双边贸易额提升3倍。

托卡耶夫在会晤中表示，土耳其近几年来在国际舞台上的影响力不断提升，尤其是近期在实现纳卡地区停火方面土耳其所发挥的作用，更是证明了这一点。埃尔多安对哈方针对土耳其为阻止长期冲突所做努力的评价表示感谢。

土耳其总统高度评价了哈土两国在抗击新冠疫情方面的工作，并表示在哈国领导层的果断行动下，疫情得到了有效地控制。

埃尔多安祝愿将于今年1月10日举行的哈萨克斯坦议会马吉利斯选举一切顺利，并表示土耳其派出的观察团将参与对选举的观察工作。

会谈最后，双方还就土耳其总统今年访问哈萨克斯坦的相关行程的筹备讨论问题达成了共识。

【编译：木合塔尔·木拉提】