托卡耶夫总统发表署名文章《主权独立高于一切》

哈通社/努尔苏丹/1月5日 – 《主权哈萨克斯坦报（Egemen Qazaqstan）》1月5日刊登了哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫的署名文章《主权独立高于一切》。

文中，托卡耶夫总统回顾了哈萨克斯坦在实现主权独立的前三个十年当中，所经历的历史进程，以及期间实现的辉煌成就和发展里程碑。

总统在文中强调了接下来的新的十年中，哈萨克斯坦计划实现的各项目标。他指出，即将到来的第四个十年里，哈萨克斯坦的任务是建设一个基于正义原则的强大、成熟、公正和有效的国家与社会。

总统表示，在这一过程中，哈萨克斯坦需要继续不间断的进行政治和经济改革，推动国民意识的现代化，形成适应现代要求的新身份。

谈及哈萨克斯坦的独立历史，总统指出，有必要针对外国读者撰写正确的哈萨克斯坦历史书籍，并将其翻译成多种语言予以出版和发行。这是向世界展示哈萨克人真实历史的最好途径。

文中，总统特别提及了我国近几年在文化领域的成就，包括《无畏一千勇士》、《托米利斯女王》、《哈萨克汗国》、《神鹰》等一系列优秀电影电视剧的成功推出及其在国际上取得的优异成绩。

总统强调指出，随着Netflix、HBO和其他大型国际电影公司进一步开始拓展亚洲市场，哈萨克斯坦文化领域工作者将有机会借助这些平台，制作出更多具有文化和艺术魅力的作品，并将之推广到全世界。

托卡耶夫总统还着重重申，哈萨克斯坦拥有悠久的历史和辉煌的文化，并与周边国家建立了睦邻友好的长期稳定关系，通过国际协议的形式划定了各自的边界。哈萨克斯坦会理性对待历史研究和教育，同时对一些外国人针对哈国无可争议的领土完整与睦邻关系的挑衅言论予以坚定的回击。

总统还在文章中还谈及了语言政策、政治体制改革等重要国家方针政策等内容。

总统强调，哈萨克斯坦的每个公民都有了解国语-哈萨克语的责任，与此同时，广泛的开展哈萨克语的使用并不意味着对其他语言，特别是俄语的限制。

托卡耶夫总统在文章中表示，我们的民族间和谐政策已为世界所公认，哈萨克斯坦不存在基于民族身份或其他标签的歧视，我们的国家为所有人的成长和发展创造了平等公正的机会，团结、统一与和谐已经成为了全体哈萨克斯坦公民的共同价值观。

在政治体制改革问题上，总统指出，哈萨克斯坦正在大力推动民主政治改革，积极培养和推动更多有才华的年轻人参政议政的热情。

文章最后，总统呼吁国民珍惜独立主权的宝贵与来之不易，在爱国主义精神的鼓舞下，共同为创造美好繁荣的哈萨克斯坦一同努力。

【编译：木合塔尔·木拉提】