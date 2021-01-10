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    11:43, 10 一月 2021 | GMT +6

    首任总统参加议会下院选举投票

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    哈通社/努尔苏丹/1月10日 —— 哈萨克斯坦首任总统、祖国之光党主席努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫10日在位于首都“阿斯塔纳歌剧院”的第115号投票站进行马吉利斯（议会下院）选举投票。

    该投票站负责人玛拉特·穆辛表示，投票站注册选民3592人。

    完成投票后，纳扎尔巴耶夫在接受媒体采访时表示，本届议会大选恰逢国家独立30周年。为了在议会吸引更多的青年、女性和各行专家，祖国之光党首次进行了党内初选活动。选举不仅仅是投票，它与国家未来有着紧密关系。

    最后，首任总统呼吁国民积极参与投票。

    据悉，马吉利斯（议会下院）和玛斯利哈特（地方议会）选举努尔苏丹时间10日7时正式开始投票

    参加本届议会选举的政党包括：阿吾勒人民民主党、祖国之光党、公正党（ADAL）、光明之路哈萨克斯坦民主党、哈萨克斯坦人民党。

    此外，5个政党312名候选人将参选马吉利斯选举，其中阿吾勒党19人、祖国之光党126人、公正党16人、光明之路党38人和人民党113人；共有832名候选人将参加地方议会选举，其中阿吾勒党158人、祖国之光党216人、公正党215人、光明之路党174人、人民党69人。

    根据哈萨克斯坦共和国宪法规定，投票活动于7:00-20:00期间进行。

    据统计，此次议会选举注册选民人数为 11 915 903 人。

    【编译：小穆】


    标签:
    哈萨克斯坦 议会下院 阿玛纳特党 议会 黄金储备 首任总统
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