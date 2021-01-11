哈萨克斯坦民族和睦大会完成马吉利斯议员选举

哈通社/努尔苏丹/1月11日--努尔苏丹市选举委员会公布了民族和睦大会对马吉利斯（议会下院）议员候选人的投票结果。

在哈萨克斯坦民族和睦大会第28届会议框架内，选举委员会公布了由哈萨克斯坦民族和睦大会选举产生的马吉利斯议员选举结果。

参加投票的哈萨克斯坦民族和睦大会成员总人数为351名。由民族和睦大会推荐的9名马吉利斯议员候选人获得的票数分别为：

1. 阿卜杜拉赫曼诺夫·绍伊特贝克·阿卜杜拉曼吾勒—298票；

2. 阿米尔汉扬·阿维蒂克·鲁贝诺维奇—270票；

3. 布拉诺夫·伊利亚斯·尤苏波维奇—274票；

4. 迪门蒂耶娃·纳塔利娅·格里戈里耶夫娜—292票；

5. 李·尤里·维萨里奥诺维奇—282票；

6. 纳比耶夫·瓦基尔·胡西诺维奇—285票；

7. 奥辛·沙米尔·阿布扎列丁诺维奇—271票；

8. 托赫塔苏诺夫·弗拉基米尔·伊姆塔库胡诺维奇—277票；

9. 哈梅多夫·阿比法斯·穆斯多维奇—290票。

宣布无效的投票数为4票，未使用的选票为157票。

因此，由民族和睦大会推选出的9名候选人当选哈萨克斯坦马吉利斯新一届议员。

【编译：阿拉依】



