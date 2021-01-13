马吉利斯新一届议员全部产生

哈通社/努尔苏丹/1月13日--哈萨克斯坦第七届马吉利斯（议会下院）议员名单已公布，全国三大政党和民族和睦大会代表组成新一届马吉利斯。

具体来说，本届选举中，“祖国之光 ” 党获得76个，“光明之路 ” 民主党获得12个，“哈萨克斯坦人民 ” 党获得10个议席。

同时，9个议席由哈萨克斯坦民族和睦大会推举的非党派人士担任。

2016年举行的第六届选举中，同样是“祖国之光 ” 党、“光明之路 ” 民主党和“人民 ” 党获准进入议会下院，三党所获议席分别为84席、7席和7席。

新一届议员名单可点击链接查看。

根据早前报道，在2021年1月10日举行的马吉利斯（议会下院）议员选举中，全国登记在册的11 919 241万选民中，有7 539 280人参加了此次选举投票。

“阿吾勒 ” 人民民主党获得5.29%，“祖国之光 ” 党获得71.9%，“公正 ” 党（ADAL）获得3.57%， “ 光明之路 ” 民主党获得10.95%，“哈萨克斯坦人民 ” 党获得了9.10%的选票。

根据哈萨克斯坦选举法相关规定，最会下院最少必须由2个政党组成，大选中获得7%以上选票的政党将获准进入议会。

【编译：阿依波塔】